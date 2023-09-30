У Черкасах лікарка за 150 000 гривень «вирішувала» питання з мобілізацією

Жінка за грошову винагороду обіцяла чоловікам призовного віку вплинути на військово-лікарську комісію й сприяти в отримані довідки про непридатність до військової служби.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що у Черкасах правоохоронці затримали лікарку, яка пропонувала військовозобов’язаним особам за винагороду допомогти уникнути мобілізації. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«При цьому жінка запевняла, що має «зв’язки» серед медиків та членів військово-лікарської комісії й може вплинути на рішення щодо встановлення «фіктивного» діагнозу про хворобу та визнання особи не придатною до служби. Таку «послугу» медикиня оцінила у 150 000 гривень», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисницю на гарячому під час отримання 4000 доларів США неправомірної вигоди.

Фігурантці, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство.

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