ДПС оновила довідники податкових пільг

Довідники податкових пільг оновили станом на 28 вересня.

Фото: tax.gov.ua

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП повідомило, що було оновлено довідники податкових пільг.

Станом на 28.09.2023 р. оновили:

- Довідник податкових пільг №120/1, що є втратами доходів бюджету;

- Довідник інших податкових пільг №120/2.

У довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів, а також початок та кінець дії пільг.

Ознайомитись з довідниками можна за посиланням.

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