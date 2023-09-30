ДПС оновила довідники податкових пільг

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП повідомило, що було оновлено довідники податкових пільг.
Станом на 28.09.2023 р. оновили:
- Довідник податкових пільг №120/1, що є втратами доходів бюджету;
- Довідник інших податкових пільг №120/2.
У довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів, а також початок та кінець дії пільг.
Ознайомитись з довідниками можна за посиланням.
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