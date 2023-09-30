Співробітник найбільшого у світі виробника чіпів підірвав свого колегу за ледарство

Співробітник заводу TSMC зробив саморобну бомбу та підірвав мотоцикл колеги.

Фото: freepik.com

У Тайвані суд покарав співробітника компанії TSMC, який через особисту ворожість підірвав мотоцикл колеги за допомогою саморобної бомби. Зловмисник отримав дев'ять років позбавлення волі, повідомляє Tom's Hardware.

Зазначається, що співробітник фабрики TSMC Лай перебував у складних особистих та професійних стосунках із колегою Чень. Лай був незадоволений тим, що Чень нібито постійно ледарював на роботі і разом з тим його повністю ігнорував.

У якийсь момент чаша терпіння Лая переповнилася, і він вирішив покарати недруга. Чоловік самостійно виготовив бомбу з дистанційним керуванням та встановив її у мотоцикл колеги. Як тільки Чень наблизився до транспортного засобу, Лай активував пристрій.

За даними UDN, внаслідок інциденту постраждали кілька людей, які, як і Чень, у момент вибуху залишали територію підприємства наприкінці робочого дня.

Зловмисник отримав дев'ять років позбавлення волі. Крім того, він позбавлений політичного права обирати та бути обраним строком на сім років.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.