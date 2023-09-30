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На Житомирщині іноземець створив схему з привласнення мільйонів бюджетних коштів

21:34, 30 вересня 2023
Спільники сфабрикували низку документів, що імітували господарські відносини.
На Житомирщині іноземець створив схему з привласнення мільйонів бюджетних коштів
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що 53-річний ліванець організував схему збагачення за рахунок держави. До протиправної діяльності залучив жителів Київщини та Житомирщини, які складали фіктивні документи та легалізували отримані від держави кошти. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

43-річна представниця товариства з обмеженою відповідальністю, яка отримала довіреність на здійснення правочинів від імені іноземця, 57-річний директор сільськогосподарського підприємства і 47-річна головна бухгалтерка іншого аграрного товариства укладали завідомо неправдиві договори щодо поставок племінної рогатої худоби абердин-ангуської породи між своїми господарчими об’єктами.

«Таким чином спільники сфабрикували низку документів, що імітували господарські відносини, зокрема й перекази коштів між ними. Насправді ж тварини нікуди не переміщувалися.

На підставі створених документів спільники зверталися із заявками до Мінагрополітики для отримання виплат за програмою державної підтримки розвитку тваринництва. У результаті таких оборудок фігуранти заволоділи коштами державного бюджету на понад 15 мільйонів гривень», - сказано у повідомленні.

Житомирською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно чотирьох фігурантів. Їм інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, учиненому в особливо великих розмірах, організованою групою (ч. 5 ст. 191 ККУ), складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 ККУ).

Також слідчі довели, що троє учасників групи (окрім 43-річної представниці одного з товариств) відмивали доходи, отримані злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ).

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

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