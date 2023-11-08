Спробував дати хабар поліцейському за безперешкодне утримання місця розпусти: в Україні затримано жителя Вірменії

Затримано фігуранта, який надав 18 тисяч гривень поліцейському за непритягнення до відповідальності за утримання місця розпусти.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці затримали 39-річного жителя м. Єреван, який був вже підозрюваним у вчиненні злочину утримання місця розпусти, і намагався неправомірно вплинути на рішення поліцейського, не притягнути його до відповідальності за утримання місця розпусти.

За інформацією Печерської окружної прокуратури, фігурант справи був вже підозрюваним у вчиненні злочину утримання місця розпусти. Під час перебування в службовому кабінеті Печерського УП ГУНП у м. Києві він передав 18 тисяч гривень начальникові сектору дільничних офіцерів поліції з метою переконати його не включати його до числа підозрюваних в скоєнні злочину.

Крім того, зловмисник висловив пропозицію надавати поліцейському щомісяця неправомірну вигоду в розмірі 300 доларів США за невжиття заходів реагування на його діяльність щодо утримання місць розпусти.

Затриманому було оголошено підозру, і наразі розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідство в даній справі триває.

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