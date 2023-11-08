Попытался дать взятку полицейскому за беспрепятственное содержание места разврата: в Украине задержан житель Армении

Задержан фигурант, который предоставил 18 тысяч гривен полицейскому за непривлечение к ответственности за содержание места разврата.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители задержали 39-летнего жителя г. Ереван, который был уже подозреваемым в совершении преступления содержание места разврата, и пытался неправомерно повлиять на решение полицейского, не привлечь его к ответственности за содержание места разврата.

По информации Печерской окружной прокуратуры, фигурант дела был уже подозреваемым в совершении преступления содержания места разврата. Во время пребывания в служебном кабинете Печерского УП ГУНП в г. Киеве он передал 18 тысяч гривен начальнику сектора участковых офицеров полиции с целью убедить его не включать его в число подозреваемых в совершении преступления.

Кроме того, злоумышленник высказал предложение предоставлять полицейскому ежемесячно неправомерную выгоду в размере 300 долларов США за непринятие мер реагирования на его деятельность по содержанию мест разврата.

Задержанному было объявлено подозрение, и сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие по данному делу продолжается.

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