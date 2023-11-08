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Может ли покупатель квартиры полагаться на сведения Реестра недвижимости, чтобы обезопасить себя от признания недобросовестным, - позиция БП ВС

Если недвижимое имущество приобретает добросовестное лицо, то оно может полагаться на сведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество, - Большая Палата Верховного Суда.

Покупка имущества на публичных торгах не является залогом добросовестности приобретателя, - Большая Палата ВС высказалась по поводу истребования имущества

Вопрос о добросовестности или недобросовестности покупателя, который приобрел имущество на торгах, следует оценивать в каждом конкретном случае отдельно, - позиция БП ВС.

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  1. В Украине

Попытался дать взятку полицейскому за беспрепятственное содержание места разврата: в Украине задержан житель Армении

08:35, 8 ноября 2023
Задержан фигурант, который предоставил 18 тысяч гривен полицейскому за непривлечение к ответственности за содержание места разврата.
Попытался дать взятку полицейскому за беспрепятственное содержание места разврата: в Украине задержан житель Армении
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Правоохранители задержали 39-летнего жителя г. Ереван, который был уже подозреваемым в совершении преступления содержание места разврата, и пытался неправомерно повлиять на решение полицейского, не привлечь его к ответственности за содержание места разврата.

По информации Печерской окружной прокуратуры, фигурант дела был уже подозреваемым в совершении преступления содержания места разврата. Во время пребывания в служебном кабинете Печерского УП ГУНП в г. Киеве он передал 18 тысяч гривен начальнику сектора участковых офицеров полиции с целью убедить его не включать его в число подозреваемых в совершении преступления.

Кроме того, злоумышленник высказал предложение предоставлять полицейскому ежемесячно неправомерную выгоду в размере 300 долларов США за непринятие мер реагирования на его деятельность по содержанию мест разврата.

Задержанному было объявлено подозрение, и сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие по данному делу продолжается.

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