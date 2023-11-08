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Может ли покупатель квартиры полагаться на сведения Реестра недвижимости, чтобы обезопасить себя от признания недобросовестным, - позиция БП ВС

Если недвижимое имущество приобретает добросовестное лицо, то оно может полагаться на сведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество, - Большая Палата Верховного Суда.

Покупка имущества на публичных торгах не является залогом добросовестности приобретателя, - Большая Палата ВС высказалась по поводу истребования имущества

Вопрос о добросовестности или недобросовестности покупателя, который приобрел имущество на торгах, следует оценивать в каждом конкретном случае отдельно, - позиция БП ВС.

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В Киевской области пьяный водитель устроил «голливудские гонки» с полицией

07:38, 8 ноября 2023
Пока полицейские занимались составлением админпротокола, мужчина сел за руль и стал уезжать.
В Киевской области пьяный водитель устроил «голливудские гонки» с полицией
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В Софиевской Борщаговке Киевской области нетрезвый водитель, нарушивший ПДД, хотел скрыться от правоохранителей. Об этом говорится в пресс-службе патрульной полиции в Киевской области.

Как отмечают полицейские, инспекторы за нарушение ПДД остановили автомобиль Suzuki Grand Vitara. В ходе беседы с водителем полицейские обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти тест, а его результат составил 2,34, что превышает установленную норму почти в 12 раз.

Пока полицейские занимались составлением админпротокола, мужчина сел за руль и уехал. Патрульные поехали за ним.

«Хотя они подавали сигналы с помощью маячков синего и красного цвета и громкоговорителя, водитель игнорировал все требования полицейских об остановке. После непродолжительного преследования экипаж патрульных остановил беглеца путем блокировки транспортного средства», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что нарушителя отстранили от управления машиной и составили на него админпротоколы.

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