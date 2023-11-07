Для добросовестных налогоплательщиков упростили регистрацию налоговых накладных

Кабмин принял изменения об упрощении регистрации налоговой накладной и расчете корректировки в Едином реестре налоговых накладных для добросовестных предпринимателей.

Добросовестный бизнес получит упрощение в порядке регистрации налоговых накладных. Соответствующие изменения Кабмин 7 ноября принял к Постановлению КМУ №1165 относительно Порядка приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных и Порядка рассмотрения жалобы по решению об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в Едином реестре.

Как пояснил председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, среди прочего усовершенствованы показатели положительной налоговой истории налогоплательщика (ППИ). То есть упрощение механизма регистрации НН/РК для добросовестных налогоплательщиков. В частности, плательщик будет соответствовать положительной налоговой истории, если:

У плательщика за последние шесть последовательных месяцев 75% налогового кредита от всего объема приобретения сформировано не более чем по четырем УКТВЭД и 75% налоговых обязательств от всего объема поставки – по одному УКТВЭД.

При этом «общая нагрузка» должна быть больше 5%.

Среднемесячная сумма НДФЛ за последние 12 месяцев больше суммы НДФЛ, рассчитанной по двойной минимальной заработной плате, и среднемесячная численность в таком периоде не менее 5 человек.

Уплачено 1 млн. грн. по НДС.

За полгода до подачи НН/РК для регистрации выполняются условия:

по всем остановленным НН/РК представлены Пояснения;

по всем Пояснениям, по которым наступил предельный срок рассмотрения, приняты положительные решения;

в текущих НН/РК указаны УКТВЭД, в отношении которых были приняты положительные решения;

отсутствует «скачок» по сравнению с предыдущим годом по УКТВЭД, по которому были приняты положительные решения (в текущем периоде регистрация НН/РК на сумму НДС, не превышающую в 1,4 раза наибольшую месячную сумму НДС за последний год);

ежемесячный объем сделок за последние 6 отчетных периодов превышает 500 тыс. гривен.

Если за 36 месяцев до подачи НН/РК для регистрации выполняются условия:

отсутствует задолженность по уплате налогов и сборов;

своевременно представленная отчетность;

своевременно зарегистрированные НН/РК;

среднемесячный объем сделок за последние 6 отчетных периодов превышает 500 тыс. грн;

в текущем месяце «нагрузка» больше 5% и отсутствует «скачок» по НДС по отношению к предыдущему году (не более чем в 1,4 раза).

Изменения направлены на обеспечение совершенствования критериев рисковости плательщика налога на добавленную стоимость в системе мониторинга критериев оценки степени рисков с учетом объема и удельного веса его рисковых операций с целью предотвращения приобретения добросовестным плательщиком налога на добавленную стоимость статуса рискового, а также усовершенствования автоматизированного мониторинга соответствия расчетов корректировки критериям оценки степени рисков.

Автор: Наталья Мамченко

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