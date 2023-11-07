Для сумлінних платників податків спростили реєстрацію податкових накладних

Кабмін ухвалив зміни щодо спрощення реєстрації податкової накладної і розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних для сумлінних підприємців.

Сумлінний бізнес отримає спрощення у порядку реєстрації податкових накладних. Відповідні зміни Кабмін 7 листопада ухвалив до Постанови КМУ №1165 щодо Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних і Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Як пояснив голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев, серед іншого, вдосконалено показники позитивної податкової історії платника податку (ППІ). Тобто, спрощення механізму реєстрації ПН/РК для сумлінних платників податків. Зокрема, платник відповідатиме позитивній податковій історії, якщо:



У платника протягом останніх шести послідовних місяців 75% податковий кредит від усього обсягу придбання сформовано не більше ніж по чотирьох УКТЗЕД та 75% податкових зобов’язань від усього обсягу постачання – по одному УКТЗЕД.



При цьому «загальне навантаження» має бути більше 5%.



Середньомісячна сума ПДФО за останні 12 місяців більша суми ПДФО, розрахованої з подвійної мінімальної заробітної плати, та середньомісячна чисельність у такому періоді не менше 5 осіб.



Сплачено 1 млн. грн. по ПДВ.



За півроку до подання ПН/РК для реєстрації виконуються умови:

по усіх зупинених ПН/РК подані Пояснення;

по усіх Поясненнях, по яких настав граничний строк розгляду, прийняті позитивні рішення;

у поточних ПН/РК зазначені УКТЗЕД, щодо яких були прийняті позитивні рішення;

відсутній «стрибок» у порівнянні з попереднім роком по УКТЗЕД, по якому були прийняті позитивні рішення (у поточному періоді реєстрація ПН/РК на суму ПДВ, що не перевищує у 1,4 рази найбільшу місячну суму ПДВ за останній рік);

щомісячний обсяг операцій за останні 6 звітних періодів перевищує 500 тис. гривень.



Якщо за 36 місяців до подання ПН/РК для реєстрації виконуються умови:

Якщо за 36 місяців до подання ПН/РК для реєстрації виконуються умови: відсутня заборгованість по сплаті податків і зборів;

своєчасно подана звітність;

своєчасно зареєстровані ПН/РК;

середньомісячний обсяг операцій за останні 6 звітних періодів перевищує 500 тис. грн;

у поточному місяці «навантаження» більше 5% та відсутній «стрибок» по ПДВ відносно попереднього року (не більше ніж у 1,4 рази).

Зміни спрямовані на забезпечення вдосконалення критеріїв ризиковості платника податку на додану вартість у системі моніторингу критеріїв оцінки ступеня ризиків з урахуванням обсягу та питомої ваги його ризикових операцій з метою запобігання набуттю доброчесним платником податку на додану вартість статусу ризикового, а також удосконалення автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків.

Автор: Наталя Мамченко

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