Для сумлінних платників податків спростили реєстрацію податкових накладних

Сумлінний бізнес отримає спрощення у порядку реєстрації податкових накладних. Відповідні зміни Кабмін 7 листопада ухвалив до Постанови КМУ №1165 щодо Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних і Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Як пояснив голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев, серед іншого, вдосконалено показники позитивної податкової історії платника податку (ППІ). Тобто, спрощення механізму реєстрації ПН/РК для сумлінних платників податків. Зокрема, платник відповідатиме позитивній податковій історії, якщо:
У платника протягом останніх шести послідовних місяців 75% податковий кредит від усього обсягу придбання сформовано не більше ніж по чотирьох УКТЗЕД та 75% податкових зобов’язань від усього обсягу постачання – по одному УКТЗЕД.
При цьому «загальне навантаження» має бути більше 5%.
Середньомісячна сума ПДФО за останні 12 місяців більша суми ПДФО, розрахованої з подвійної мінімальної заробітної плати, та середньомісячна чисельність у такому періоді не менше 5 осіб.
Сплачено 1 млн. грн. по ПДВ.
За півроку до подання ПН/РК для реєстрації виконуються умови:
- по усіх зупинених ПН/РК подані Пояснення;
- по усіх Поясненнях, по яких настав граничний строк розгляду, прийняті позитивні рішення;
- у поточних ПН/РК зазначені УКТЗЕД, щодо яких були прийняті позитивні рішення;
- відсутній «стрибок» у порівнянні з попереднім роком по УКТЗЕД, по якому були прийняті позитивні рішення (у поточному періоді реєстрація ПН/РК на суму ПДВ, що не перевищує у 1,4 рази найбільшу місячну суму ПДВ за останній рік);
- щомісячний обсяг операцій за останні 6 звітних періодів перевищує 500 тис. гривень.
Якщо за 36 місяців до подання ПН/РК для реєстрації виконуються умови:
- відсутня заборгованість по сплаті податків і зборів;
- своєчасно подана звітність;
- своєчасно зареєстровані ПН/РК;
- середньомісячний обсяг операцій за останні 6 звітних періодів перевищує 500 тис. грн;
- у поточному місяці «навантаження» більше 5% та відсутній «стрибок» по ПДВ відносно попереднього року (не більше ніж у 1,4 рази).
Зміни спрямовані на забезпечення вдосконалення критеріїв ризиковості платника податку на додану вартість у системі моніторингу критеріїв оцінки ступеня ризиків з урахуванням обсягу та питомої ваги його ризикових операцій з метою запобігання набуттю доброчесним платником податку на додану вартість статусу ризикового, а також удосконалення автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.