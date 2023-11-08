Воював на боці рф: кримчанина засудили до 12 років ув'язнення

Після початку вторгнення він виконував «завдання» ворога на території Херсонської та Миколаївської областей.

Жителя тимчасово окупованого Криму визнали винним у державної зради і покарали 12 роками позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

У 2021 році чоловік уклав контракт щодо служби у російських збройних силах. Вже після повномасштабного вторгнення рф, у складі армії держави-агресора, він зайшов на материкову територію України.

Засуджений брав участь в активних бойових діях проти Сил оборони.

Зокрема, виконував «завдання» ворога на території Херсонської та Миколаївської областей. Згодом його взяли у полон українські захисники.

Раніше ми писали, що жителю Херсона дали 15 років за держзраду.

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