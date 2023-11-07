Розмежовано повноваження прокуратур Києва та Київської області з організації нагляду за підрозділами управління СБУ у Києві та Київській області

Питання виникло через специфічну структуру управління СБУ столичного регіону.

Офіс Генерального прокурора 3 листопада 2023 року розмежував повноваження між Київською міською та Київською обласною прокуратурами з організації нагляду за додержанням законів підрозділами Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

Зазначимо, що на відміну від вказаних прокуратур обласного рівня, які є окремими структурами та діють за територіальним принципом, Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області фактично є єдиною структурою, яка має єдиного керівника.

Згідно з рішенням Генерального прокурора, відтепер керівник Київської міської прокуратури буде опікуватися територією міста Києва, а також міжрайонними та районними підрозділами Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області, розташованими у м. Києві.

Відповідно Київська обласна прокуратура буде опікуватися територією Київської області, а також міжрайонними, районними та міськими підрозділами Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області, розташованими у Київській області.

З текстом наказу про розмежування повноважень можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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