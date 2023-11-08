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Придбання майна на публічних торгах не є запорукою добросовісності набувача, - Велика Палата ВС висловилася стосовно витребування майна

Питання про добросовісність чи недобросовісність покупця, який набув майно на торгах, слід оцінювати у кожному конкретному випадку окремо, - позиція ВП ВС.

Верховний Суд залишає без розгляду документи, подані без дотримання закону про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів

В клопотанні про ознайомлення з матеріалами справи представник юрособи має вказати відомості про наявність або відсутність електронного кабінету, - КГС Верховного Суду

Вичерпного списку завдань не буде, – Ольга Стефанішина про звіт Єврокомісії щодо виконання Україною вимог

У Кабміні попередили, що формулювання Єврокомісії стосовно України «будуть стримані».

Оформлення виїзду дитини за кордон дозволили проводити через Дію

Один за батьків відсилатиме заяву про дозвіл на виїзд дитини за кордон через Дію, а другий надаватиме згоду в застосунку.

Для сумлінних платників податків спростили реєстрацію податкових накладних

Кабмін ухвалив зміни щодо спрощення реєстрації податкової накладної і розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних для сумлінних підприємців.

  1. Суспільство

Як уберегтися від гепатиту А: поради МОЗ

07:00, 8 листопада 2023
Українцям дали низку порад, як уберегтися від гепатиту А.
Як уберегтися від гепатиту А: поради МОЗ
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Як відомо, на Вінниччині стався спалах гепатиту А. У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров'я України надало громадянам поради, як уберегтися від цього вірусу. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Поради:

Мийте руки водою з милом щонайменше протягом 20 секунд.

Завжди мийте руки перед приготуванням/споживанням їжі та після вбиральні.

Мийте овочі та фрукти чистою водою перед тим, як їх споживати.

Якщо не впевнені, що вода з-під крана або з криниці безпечна, – використовуйте для пиття, приготування їжі та миття овочів і фруктів лише бутильовану або кип’ячену воду.

Дотримуйтесь рекомендацій з офіційних джерел щодо безпеки води у вашому регіоні.

Раніше ми писали, що на Вінниччині назвали кількість хворих на Гепатит А. Також вірус виявили в Івано-Франківську та на Тернопільщині. Новими областями розповсюдження вірусу стали Дніпропетровщина та Закарпаття.

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