Як уберегтися від гепатиту А: поради МОЗ

Українцям дали низку порад, як уберегтися від гепатиту А.

Як відомо, на Вінниччині стався спалах гепатиту А. У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров'я України надало громадянам поради, як уберегтися від цього вірусу. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Поради:

Мийте руки водою з милом щонайменше протягом 20 секунд.

Завжди мийте руки перед приготуванням/споживанням їжі та після вбиральні.

Мийте овочі та фрукти чистою водою перед тим, як їх споживати.

Якщо не впевнені, що вода з-під крана або з криниці безпечна, – використовуйте для пиття, приготування їжі та миття овочів і фруктів лише бутильовану або кип’ячену воду.

Дотримуйтесь рекомендацій з офіційних джерел щодо безпеки води у вашому регіоні.

Раніше ми писали, що на Вінниччині назвали кількість хворих на Гепатит А. Також вірус виявили в Івано-Франківську та на Тернопільщині. Новими областями розповсюдження вірусу стали Дніпропетровщина та Закарпаття.

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