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Руслан Стефанчук закликав народних депутатів схаменутися

«Війна ще не завершилась. До виборів ще далеко. Схаменіться», - написав спікер Руслан Стефанчук.

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Руслан Стефанчук закликав народних депутатів схаменутися

18:12, 7 листопада 2023
«Війна ще не завершилась. До виборів ще далеко. Схаменіться», - написав спікер Руслан Стефанчук.
Руслан Стефанчук закликав народних депутатів схаменутися
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Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав народних обранців «схаменутися».

«Прикро, що деякі народні депутати у гонитві за хайпом нехтують питаннями національної безпеки.

У період воєнного стану варто розуміти, що інформація така сама зброя, як і артилерія.

А свобода слова тягне за собою також і обов'язок перевіряти інформацію, а не просто патякати, переслідуючи політичну доцільність.

Демонструючи свою безвідповідальність та відсутність інформаційної гігієни, ви працюєте на ворога.

Війна ще не завершилась. До виборів ще далеко. Схаменіться», - написав спікер.

Вочевидь, спікер мав на увазі допис одного з депутатів про можливі зміни у командуванні ЗСУ.

Автор: Наталя Мамченко

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