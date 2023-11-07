Руслан Стефанчук закликав народних депутатів схаменутися

«Війна ще не завершилась. До виборів ще далеко. Схаменіться», - написав спікер Руслан Стефанчук.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав народних обранців «схаменутися».

«Прикро, що деякі народні депутати у гонитві за хайпом нехтують питаннями національної безпеки.

У період воєнного стану варто розуміти, що інформація така сама зброя, як і артилерія.

А свобода слова тягне за собою також і обов'язок перевіряти інформацію, а не просто патякати, переслідуючи політичну доцільність.

Демонструючи свою безвідповідальність та відсутність інформаційної гігієни, ви працюєте на ворога.

Війна ще не завершилась. До виборів ще далеко. Схаменіться», - написав спікер.

Вочевидь, спікер мав на увазі допис одного з депутатів про можливі зміни у командуванні ЗСУ.

Автор: Наталя Мамченко

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