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«Война еще не завершилась. До выборов еще далеко. Опомнитесь», - написал спикер Руслан Стефанчук.

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Руслан Стефанчук призвал народных депутатов опомниться

18:12, 7 ноября 2023
«Война еще не завершилась. До выборов еще далеко. Опомнитесь», - написал спикер Руслан Стефанчук.
Руслан Стефанчук призвал народных депутатов опомниться
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Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных избранников «опомниться».

«Досадно, что некоторые народные депутаты в погоне за хайпом пренебрегают вопросами национальной безопасности.

В период военного положения следует понимать, что информация такое же оружие, как и артиллерия.

А свобода слова влечет также и обязанность проверять информацию, а не просто болтать, преследуя политическую целесообразность.

Демонстрируя свою безответственность и отсутствие информационной гигиены, вы трудитесь на врага.

Война еще не завершилась. До выборов еще далеко. Опомнитесь», - написал спикер.

Очевидно, спикер имел в виду сообщение одного из депутатов о возможных изменениях в командовании ВСУ.

Автор: Наталья Мамченко

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