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  1. В Украине

Нужен ли РРО при одновременной торговле товарами и услугами

23:44, 7 ноября 2023
При осуществлении торговли одновременно товарами и услугами, при приеме оплаты именно за услуги, исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств, субъекты хозяйствования имеют право не применять РРО.
Нужен ли РРО при одновременной торговле товарами и услугами
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Налоговая служба объясняет, нужен ли РРО при одновременной торговле товарами и услугами.

Отмечается, что согласно п. 14 ст. 9 Закона №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общепита и услуг» (далее – Закон №265), РРО/ПРРО и расчетные книги не применяются при осуществлении расчетов за услуги, в случае проведения таких расчетов исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

Таким образом, субъекты хозяйствования, которые не принимают оплату за предоставленные услуги наличными и/или не осуществляют прием оплаты в безналичной форме с помощью электронных платежных средств (платежных карт), жетонов, талонов и т.п., – освобождаются от обязательного применения РРО/ ПРРО, при приеме оплаты за услуги.

"Обращаем внимание, что хотя право относительно неприменения РРО/ПРРО установлено п. 14 ст. 9 Закона №265 и не может быть использовано субъектом хозяйствования при продаже товаров, предприятие не теряет такого права, даже при осуществлении торговли товарами , в случае приема оплаты за предоставленные услуги исключительно посредством банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств", - говорится в сообщении.

Следовательно, в случае осуществления торговли одновременно товарами и услугами, при приеме оплаты именно за услуги, исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств, субъекты хозяйствования вправе не применять РРО/ПРРО с учетом п. 14 ст. 9 Закона №265.

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