В НАТО приостановят действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе из-за выхода россии из соглашения

В НАТО планируют приостановить действие ДОВСЕ пока это будет необходимо.

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Государства-члены Североатлантического альянса единогласно осудили выход россии из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и приняли решение приостановить действие этого соглашения. Выход рф из ДОВСЕ рассматривается как "последнее действие в ряду тех, что систематически подрывают евроатлантическую безопасность". Об этом говорится в сообщении Альянса.

В Альянсе подчеркивают роль ДОВСЕ как важного элемента евроатлантической архитектуры безопасности и выражают разочарование тем фактом, что россия нарушила этот договор.

Сейчас государства-члены НАТО намерены приостановить действие ДОВСЕ в соответствии с международным правом. Кроме того, Альянс призывает другие страны, которые разделяют эти обязательства, присоединиться к этому решению.

"Признавая роль ДОВСЕ как краеугольного камня евроатлантической архитектуры безопасности, ситуация, при которой НАТО придерживается договора, а россия - нет, была бы неприемлемой. Поэтому, как следствие, государства-участники намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько времени, на сколько это будет необходимо, в соответствии с их правами по международному праву", - отметили члены Альянса.

НАТО продолжает свою поддержку уменьшения военных рисков и предотвращения конфликтов, подчеркивая ключевые принципы прозрачности, проверки и взаимности.

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