В НАТО призупинять дію Договору про звичайні збройні сили в Європі через вихід росії з угоди

В НАТО планують призупинити дію ДЗЗСЄ допоки це буде необхідно.

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Держави-члени Північноатлантичного альянсу одноголосно засудили вихід росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) та схвалили рішення призупинити дію цієї угоди. Вихід рф з ДЗЗСЄ розглядається як «остання дія в низці тих, що систематично підривають євроатлантичну безпеку». Про це йдеться в повідомленні Альянсу.

В Альянсі підкреслюють роль ДЗЗСЄ як важливого елемента євроатлантичної безпекової архітектури та виражає розчарування тим фактом, що росія порушила цей договір.

Зараз держави-члени НАТО мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ відповідно до міжнародного права. Крім того, Альянс закликає інші країни, які поділяють ці зобов'язання, приєднатися до цього рішення.

«Визнаючи роль ДЗЗСЄ як наріжного каменю євроатлантичної безпекової архітектури, ситуація, за якої НАТО дотримується договору, а росія — ні, була б неприйнятною. Тому, як наслідок, держави-учасниці мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ на стільки часу, на скільки це буде необхідно, відповідно до їхніх прав за міжнародним правом», – зазначили члени Альянсу.

НАТО продовжує свою підтримку зменшення військових ризиків і запобігання конфліктам, наголошуючи на ключових принципах прозорості, перевірки та взаємності.

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