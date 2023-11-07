Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оформлення виїзду дитини за кордон дозволили проводити через Дію

Один за батьків відсилатиме заяву про дозвіл на виїзд дитини за кордон через Дію, а другий надаватиме згоду в застосунку.

Для сумлінних платників податків спростили реєстрацію податкових накладних

Кабмін ухвалив зміни щодо спрощення реєстрації податкової накладної і розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних для сумлінних підприємців.

Розмежовано повноваження прокуратур Києва та Київської області з організації нагляду за підрозділами управління СБУ у Києві та Київській області

Питання виникло через специфічну структуру управління СБУ столичного регіону.

Руслан Стефанчук закликав народних депутатів схаменутися

«Війна ще не завершилась. До виборів ще далеко. Схаменіться», - написав спікер Руслан Стефанчук.

Дорадча група експертів для відбору суддів Конституційного Суду розпочинає роботу

12 листопада оберуть голову та секретаря Дорадчої групи експертів та обговорять Методологію оцінювання кандидатів в КСУ.

  1. У світі

В НАТО призупинять дію Договору про звичайні збройні сили в Європі через вихід росії з угоди

18:09, 7 листопада 2023
В НАТО планують призупинити дію ДЗЗСЄ допоки це буде необхідно.
В НАТО призупинять дію Договору про звичайні збройні сили в Європі через вихід росії з угоди
Джерело фото: ukrinform
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Держави-члени Північноатлантичного альянсу одноголосно засудили вихід росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) та схвалили рішення призупинити дію цієї угоди. Вихід рф з ДЗЗСЄ розглядається як «остання дія в низці тих, що систематично підривають євроатлантичну безпеку». Про це йдеться в повідомленні Альянсу.

В Альянсі підкреслюють роль ДЗЗСЄ як важливого елемента євроатлантичної безпекової архітектури та виражає розчарування тим фактом, що росія порушила цей договір.

Зараз держави-члени НАТО мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ відповідно до міжнародного права. Крім того, Альянс закликає інші країни, які поділяють ці зобов'язання, приєднатися до цього рішення.

«Визнаючи роль ДЗЗСЄ як наріжного каменю євроатлантичної безпекової архітектури, ситуація, за якої НАТО дотримується договору, а росія — ні, була б неприйнятною. Тому, як наслідок, держави-учасниці мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ на стільки часу, на скільки це буде необхідно, відповідно до їхніх прав за міжнародним правом», – зазначили члени Альянсу.

НАТО продовжує свою підтримку зменшення військових ризиків і запобігання конфліктам, наголошуючи на ключових принципах прозорості, перевірки та взаємності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва