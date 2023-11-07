При здійсненні торгівлі одночасно товарами та послугами, за умови приймання оплати саме за послуги, виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів, суб’єкти господарювання мають право не застосовувати РРО.

Податкова служба пояснює, чи потрібен РРО при одночасній торгівлі товарами і послугами.

Зазначається, що згідно з п. 14 ст. 9 Закону №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон №265), РРО/ПРРО та розрахункові книжки не застосовуються при здійсненні розрахунків за послуги, у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

Таким чином, суб’єкти господарювання, які не приймають оплату за надані послуги готівкою та/або не здійснюють приймання оплати в безготівковій формі за допомогою електронних платіжних засобів (платіжних карток), жетонів, талонів тощо, – звільняються від обов’язкового застосування РРО/ПРРО, при прийманні оплати за послуги.

"Звертаємо увагу, що хоча право щодо незастосування РРО/ПРРО встановлено п. 14 ст. 9 Закону №265 і не може бути використане суб’єктом господарювання при продажу товарів, суб’єкт господарювання не втрачає такого права, навіть за умови здійснення торгівлі товарами, у випадку приймання оплати за надані послуги виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів", - йдеться у повідомленні.

Отже, у випадку здійснення торгівлі одночасно товарами та послугами, за умови приймання оплати саме за послуги, виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів, суб’єкти господарювання мають право не застосовувати РРО/ПРРО з урахуванням п. 14 ст. 9 Закону №265.

Раніше ми писали, як відображати у розрахункових документах РРО/ПРРО оплати товарів частинами.

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