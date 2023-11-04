Гепатит А зафіксували ще в двох областях України

Випадки захворювання на Гепатит А зафіксували в Дніпропетровській та Закарпатській областях.

Захворювання українців Гепатитом A виявили вже в 5 областях країни. Нові випадки зафіксували в Дніпропетровській та Закарпатській областях.

Директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний повідомив, що від початку 2023-го року на Закарпатті виявили 125 випадків захворювання, передає «Суспільне».

«Зараз назвати це спалахом не можна, адже підстав для цього немає. Спалах - це коли зареєстровано 3-5 випадків в одному середовищі, в одній сім’ї, колективі чи класі», - зазначив Пшеничний.

Крім того, 32 випадки захворювання зафіксували в Дніпропетровській області. Це стало відомо під час пресконференції з представниками Дніпропетровського обласного центру контролю і профілактики хвороб, передає Павлоград.dp.ua.

«Сьогодні в тих зразках води, які ми досліджували, ми не виявили гепатиту А, але ми продовжуємо подальший моніторинг», - сказав спеціаліст.

Раніше ми писали, що на Вінниччині стався спалах Гепатиту А. Також вірус виявили в Івано-Франківську та на Тернопільщині.

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