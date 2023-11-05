В ПФУ роз'яснили, куди потрібно звертатися для внесення даних до Реєстру пільговиків

Як подати заяву на призначення пільги.

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Інформацію про пільговиків до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги вносять фахівці територіальних органів Пенсійного фонду України.

Про це повідомили у ПФУ та пояснили, що відомості про пільговиків обліковуються в Реєстрі.

До Реєстру вноситься інформація про особу, яка набула статусу пільговика.

У разі необхідності відомості, внесені до Реєстру, коригуються (наприклад, у пільговика змінились прізвище, місце проживання, статус тощо).

Заява про внесення даних до Реєстру з необхідними документами подається пільговиком особисто, поштою або в електронній формі (вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України).

Відеоінструкція, як подати заяву на призначення пільги:

Крім того, ми писали, чи може виплачуватися пенсія за довіреністю: у ПФУ відповіли.

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