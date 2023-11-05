В ПФУ разъяснили, куда нужно обращаться для внесения данных в Реестр льготников

Как подать заявление на назначение льготы.

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Информацию о льготниках в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, вносят специалисты территориальных органов Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщили в ПФУ и пояснили, что сведения о льготниках учитываются в Реестре.

В Реестр вносится информация о лице, которое получило статус льготника.

В случае необходимости сведения, внесенные в Реестр, корректируются (например, у льготника изменились фамилия, местожительство, статус и т.п.).

Заявление о внесении данных в Реестр с необходимыми документами подается льготником лично, по почте или в электронной форме (вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины).

Видеоинструкция, как подать заявление на назначение льготы:

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