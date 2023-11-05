При вычислении выслуги лет не учли год службы: куда обращаться бывшему военному

В ПФУ предоставили разъяснения.

В Пенсионном фонде Украины объяснили бывшему военному у кого выяснить причину, если при вычислении календарной выслуги лет, ему не учли почти год службы.

В ПФУ пишут, что подготовку документов для назначения пенсий военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), в том числе документов о продолжительности выслуги лет, осуществляют уполномоченные органы министерств и ведомств, в которых лица проходили службу.

«С вопросом относительно вычисления сроков выслуги лет военнослужащему необходимо обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства», - подчеркнули в ПФУ.

Также мы писали, продолжат ли получать родители-пенсионеры субсидию, если к ним переехала дочь с четырехлетним сыном.

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