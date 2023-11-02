Продолжат ли получать родители-пенсионеры субсидию, если к ним переехала дочь с четырехлетним сыном

В случае изменения состава членов домохозяйства, которому назначена жилищная субсидия, в течение 30 календарных дней нужно уведомить об этом орган ПФУ.

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В ПФУ обратилась гражданка с вопросом, продолжат ли ее родители-пенсионеры получать субсидию, если женщина переехала к ним, ее зарегистрировали в доме, но она является матерью-одиночкой с четырехлетним сыном и не работает.

Так, в Пенсионном фонде отметили, что в случае изменения состава членов домохозяйства, которому назначена жилищная субсидия, в течение 30 календарных дней нужно уведомить об этом орган Пенсионного фонда Украины.

«Домохозяйству, в составе которого есть, в частности, трудоспособное лицо без доходов, которое единолично воспитывает ребенка в возрасте до шести лет, может быть назначено (продлено) жилищную субсидию», - добавили в ПФУ

Чтобы получать жилищную субсидию на четырех человек, в орган Фонда необходимо предоставить новые заявление и декларацию, в которых в составе членов домохозяйства указано, в том числе, дочь и внука. К заявлению следует добавить документ, подтверждающий, что дочь является одинокой матерью.

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