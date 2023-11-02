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  1. Суспільство

Чи продовжать отримувати батьки-пенсіонери субсидію, якщо до них переїхала дочка з чотирирічним сином

20:26, 2 листопада 2023
У разі зміни складу членів домогосподарства, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів потрібно повідомити про це орган ПФУ.
Чи продовжать отримувати батьки-пенсіонери субсидію, якщо до них переїхала дочка з чотирирічним сином
Зображення: freepik.com
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До ПФУ звернулася громадянка із питанням, чи продовжать її батьки-пенсіонери отримувати субсидію, якщо жінка переїхала до них, її зареєстрували в будинку, але вона є матір’ю-одиначкою з чотирирічним сином та не працює.

Так, у Пенсійному фонді зазначили, що у разі зміни складу членів домогосподарства, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів потрібно повідомити про це орган Пенсійного фонду України.

«Домогосподарству, у складі якого є, зокрема, працездатна особа без доходів, яка одноосібно виховує дитину віком до шести років, може бути призначено (продовжено) житлову субсидію», - додали у ПФУ.

Щоб одержувати житлову субсидію на чотирьох осіб, до органу Фонду необхідно надати нові заяву і декларацію, в яких у складі членів домогосподарства зазначено, в тому числі, доньку та внука. До заяви потрібно додати документ, який підтверджує, що донька є одинокою матір’ю.

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