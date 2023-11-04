Стратком ВСУ подтвердил успешный удар по судостроительному заводу оккупантов в Керчи

ВСУ ударили по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода.

Как ранее сообщалось, 4 ноября во временно оккупированной Керчи после взрывов дымится судостроительный завод «Залив».

Защитники Украины нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода, сообщает Стратком ВСУ.

Добавим, некоторые СМИ сообщили, что на территории завода мог быть поврежден малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт».

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