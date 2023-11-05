Начальник метрополитена ответил, какая ситуация со строительством метро на Виноградарь в Киеве

Начальник КП «Киевский метрополитен» рассказал, когда возобновят строительство.

Строительство метро на Виноградаре возобновят после корректировки проекта и смены подрядчика. Об этом рассказал начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский, пишет «Твоє місто».

Он отметил, что с начала войны строительство было остановлено, ведь не было возможности работать на объекте. С начала 2023 подрядчик возобновил работы на открытом участке — в котлованах, чтобы устранить угрозу сползания грунта.

«Подрядчик сделал крепление котлована и на сегодня работы не проводятся потому, что идет корректировка проекта. Кроме того, будут объявлены новые торги по определению нового подрядчика, ведь нынешний договор не будет действителен после корректировки проекта. Вот после этого мы возобновим строительство», - сказал он.

Брагинский подчеркнул, что метро будет построено с гарантией в 100 процентов.

«Но оно будет тогда, когда пройдет корректировка, экспертиза и когда подрядчик сможет возобновить работы», - сказал руководитель Киевского метрополитена.

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