Начальник метрополітену відповів, яка ситуація з будівництвом метро на Виноградар в Києві

Начальник КП «Київський метрополітен» розповів, коли відновлять будівництво.

Будівництво метро на Виноградар відновлять після коригування проєкту та зміни підрядника. Про це розповів начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський, пише «Твоє місто».

Він зазначив, що з початку війни будівництво було зупинене, адже не було можливості працювати на об’єкті. З початку 2023 року підрядник відновив роботи на відкритій ділянці — у котлованах, щоби усунути загрозу сповзання ґрунту.

«Підрядник зробив кріплення котловану й на сьогодні роботи не проводяться тому, що йде коригування проєкту. Крім того, будуть оголошені нові торги на визначення нового підрядника, адже нинішній договір не буде дійсним після коригування проєкту. От після цього ми відновимо будівництво», - сказав він.

Брагінський наголосив, що метро буде побудоване з гарантією у 100 відсотків.

«Але воно буде тоді, коли пройде коригування, експертиза й коли підрядник зможе відновити роботи», - сказав керівник Київського метрополітену.

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