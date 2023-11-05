Швейцарія продовжила статус захисту для українців до 2025 року

Станом на кінець жовтня 2023 року Швейцарія надала статус тимчасового захисту орієнтовно 66 тисячам українців.

джерело фото: Facebook/Embassy of Switzerland in Ukraine

Уряд Швейцарії продовжив тимчасовий статус захисту для українських шукачів притулку, які прибули до країни через повномасштабне вторгнення росії.

Про це повідомляється у пресрелізі на сайті Федеральної ради Швейцарії, пишуть у Мінреінтеграції.

Як зазначається, рішення продовжити до 4 березня 2025 року тимчасовий статус захисту для українців було ухвалено на засіданні Федеральної ради Швейцарії 1 листопада.

У Мінреінтеграції повідомили, що станом на кінець жовтня 2023 року Швейцарія надала статус тимчасового захисту орієнтовно 66 тисячам українців.

Як ми писали, Швейцарія надасть Україні понад €100 млн на гуманітарне розмінування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.