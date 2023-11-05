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  1. У світі

Швейцарія продовжила статус захисту для українців до 2025 року

12:39, 5 листопада 2023
Станом на кінець жовтня 2023 року Швейцарія надала статус тимчасового захисту орієнтовно 66 тисячам українців.
Швейцарія продовжила статус захисту для українців до 2025 року
джерело фото: Facebook/Embassy of Switzerland in Ukraine
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Уряд Швейцарії продовжив тимчасовий статус захисту для українських шукачів притулку, які прибули до країни через повномасштабне вторгнення росії.

Про це повідомляється у пресрелізі на сайті Федеральної ради Швейцарії, пишуть у Мінреінтеграції.

Як зазначається, рішення продовжити до 4 березня 2025 року тимчасовий статус захисту для українців було ухвалено на засіданні Федеральної ради Швейцарії 1 листопада.

У Мінреінтеграції повідомили, що станом на кінець жовтня 2023 року Швейцарія надала статус тимчасового захисту орієнтовно 66 тисячам українців.

Як ми писали, Швейцарія надасть Україні понад €100 млн на гуманітарне розмінування.

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