Швейцария продлила статус защиты для украинцев до 2025 года

По состоянию на конец октября 2023 года Швейцария предоставила статус временной защиты ориентировочно 66 тысячам украинцев.

Источник фото: Facebook/Embassy of Switzerland in Ukraine

Правительство Швейцарии продлило временный статус защиты для украинских искателей приюта, которые прибыли в страну из-за полномасштабного вторжения россии.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Федерального совета Швейцарии, пишут в Минреинтеграции.

Как отмечается, решение продлить до 4 марта 2025 года временный статус защиты для украинцев было принято на заседании Федерального совета Швейцарии 1 ноября.

В Минреинтеграции сообщили, что по состоянию на конец октября 2023 года Швейцария предоставила статус временной защиты ориентировочно 66 тысячам украинцев.

Как мы писали, Швейцария предоставит Украине более €100 млн на гуманитарное разминирование.

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