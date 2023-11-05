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  1. В Украине

Авто с какими двигателями остаются самыми популярными на отечественном рынке

09:39, 5 ноября 2023
Автомобили с бензиновыми двигателями остаются самыми популярными на отечественном рынке.
Авто с какими двигателями остаются самыми популярными на отечественном рынке
Изображение: freepik.com
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Автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынке новых авто, но их доля в октябре заметно снизилась. Об этом рассказали в ассоциации украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром».

Там отметили, что если в сентябре они охватывали 68% продаж новых легковых автомобилей, то в октябре этот показатель уменьшился до 65%.

«Самыми популярными на отечественном рынке остаются автомобили с бензиновыми двигателями. В прошлом месяце они охватили 45% продаж новых авто.

По сравнению с сентябрьским результатом эта доля уменьшилась на 1 процентный пункт (п.п.)», - сказано в сообщении.

Также уменьшилась рыночная доля дизельных авто с 22% до 20%.

В то же время на 2 п.п. увеличился сегмент гибридов – до 19%.

Электромобили охватили 15% рынка новых авто, что на 1 п.п. больше, чем в сентябре.

Доля авто с ГБО осталась на прежнем уровне – 1%.

Структура рынка новых автомобилей в октябре 2023 года:

  • автомобили с бензиновыми двигателями – 45% регистраций;
  • дизельные авто – 20% регистраций;
  • гибриды – 19% регистраций;
  • электромобили – 15% регистраций;
  • автомобили с ГБО – 1% регистраций.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

  • Бензиновые авто – TOYOTA RAV-4;
  • Дизельные – RENAULT Duster;
  • Гибридные – NISSAN Qashqai;
  • Электро – VOLKSWAGEN ID.4;
  • Автомобили с ГБО – HYUNDAI Tucson.

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