Авто с какими двигателями остаются самыми популярными на отечественном рынке

Автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынке новых авто, но их доля в октябре заметно снизилась. Об этом рассказали в ассоциации украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром».
Там отметили, что если в сентябре они охватывали 68% продаж новых легковых автомобилей, то в октябре этот показатель уменьшился до 65%.
«Самыми популярными на отечественном рынке остаются автомобили с бензиновыми двигателями. В прошлом месяце они охватили 45% продаж новых авто.
По сравнению с сентябрьским результатом эта доля уменьшилась на 1 процентный пункт (п.п.)», - сказано в сообщении.
Также уменьшилась рыночная доля дизельных авто с 22% до 20%.
В то же время на 2 п.п. увеличился сегмент гибридов – до 19%.
Электромобили охватили 15% рынка новых авто, что на 1 п.п. больше, чем в сентябре.
Доля авто с ГБО осталась на прежнем уровне – 1%.
Структура рынка новых автомобилей в октябре 2023 года:
- автомобили с бензиновыми двигателями – 45% регистраций;
- дизельные авто – 20% регистраций;
- гибриды – 19% регистраций;
- электромобили – 15% регистраций;
- автомобили с ГБО – 1% регистраций.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые авто – TOYOTA RAV-4;
- Дизельные – RENAULT Duster;
- Гибридные – NISSAN Qashqai;
- Электро – VOLKSWAGEN ID.4;
- Автомобили с ГБО – HYUNDAI Tucson.
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