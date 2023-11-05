В Канаде появилось редкое сияние в небе – в последний раз такое видели во время мощнейшего солнечного шторма

В последний раз такие яркие тыквенные оттенки были замечены во время большого шторма на Хэллоуин в 2003 году.

Источник фото: Harlan Thomas/space.com

В ночном небе Канады зафиксировали что-то вроде ярких оранжевых столбов. Люди подумали, что это полярное сияние.

Об этом пишет «Space.com».

Ученый по космической погоде и эксперт по полярным сияниям из Бергенского университета в Норвегии разъяснил, что может быть такое, что привычные цвета полярного сияния (красный и зеленый) смешались, и человеческий глаз уловил такой уникальный оттенок на небе.

В последний раз такие яркие тыквенные оттенки были замечены во время большого шторма на Хэллоуин в 2003 году – мощнейшего солнечного шторма в современных записях, сообщает Spaceweather.com. Во время этого эпического события оранжевые огни были замечены в Северной Америке и Северной Европе.

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