У Канаді з'явилося рідкісне сяйво в небі – востаннє таке бачили під час найпотужнішого сонячного шторму

Востаннє такі яскраві гарбузові відтінки були помічені під час великого шторму на Гелловін 2003 року.

Джерело фото: Harlan Thomas/space.com

У нічному небі Канади зафіксували щось на зразок яскравих помаранчевих стовпів. Люди подумали, що це полярне сяйво.

Про це пише «Space.com».

Учений із космічної погоди та експерт із полярних сяйв з Бергенського університету в Норвегії роз’яснив, що може бути таке, що звичні кольори полярного сяйва (червоний і зелений) змішалися, і людське око вловило такий унікальний відтінок на небі.

Востаннє такі яскраві гарбузові відтінки були помічені під час великого шторму на Гелловін 2003 року — найпотужнішого сонячного шторму в сучасних записах, повідомляє Spaceweather.com. Під час цієї епічної події помаранчеві вогні були помічені в Північній Америці та Північній Європі.

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