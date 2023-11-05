5 листопада: яке сьогодні свято та головні події

5 листопада в Україні відзначають День працівників соціальної сфери.

Зображення: freepik.com

У неділю, 5 листопада, в Україні святкують День працівників соціальної сфери, а віряни вшановують пам'ять мучеників Галактіона і Єпистими.

Також 5 листопада відзначають Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі та Міжнародний день менеджерів-волонтерів.

Крім того, сьогодні Всесвітній день клоуна.

5 листопада відзначають іменини: Гавриїл, Григорій, Тимофій.

Нагадаємо, що в ДСНС попередили українців про різке погіршення погоди.

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