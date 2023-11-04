Била ногами та кидала на землю: українську біженку в США затримали за знущання з 3-річного сина

Зловмисниця пояснила такі дії тим, що хлопчик її «не слухав».

У США співробітники поліції заарештували 29-річну громадянку України Юлію Сторожук за знущання із власної дитини. Інцидент трапився 1 листопада, передає CBS News.

Камери відеоспостереження зафіксували, як жінка спершу била ногами свого 3-річного сина, а тоді підняла його і кинула на землю. Сама зловмисниця пояснила такі дії тим, що хлопчик її «не слухав» і хотів піти на дитячий майданчик, але мама не дозволяла.

Після побиття у дитини залишились синці на щоці та лобі, а також синці на руці та коліні. Наразі Сторожук заборонили спілкуватися з сином.

У виданні додали, що жінка з дитиною приїхала до США рік тому, втікаючи від війни. 2 листопада українку випустили з СІЗО під заставу у 5 000 доларів.

Сторожук повідомила журналістам, що ніколи раніше не ображала свою дитину.

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