Била ногами и бросала на землю: украинскую беженку в США задержали за издевательство над 3-летним сыном

Злоумышленница объяснила такие действия тем, что мальчик ее «не слушал».

В США сотрудники полиции арестовали 29-летнюю гражданку Украины Юлию Сторожук за издевательство над собственным ребенком. Инцидент произошел 1 ноября, передает CBS News.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина сперва избивала ногами своего 3-летнего сына, а затем подняла его и бросила на землю. Сама злоумышленница объяснила такие действия тем, что мальчик ее «не слушал» и хотел пойти на детскую площадку, но мама не разрешала.

После избиения у ребенка остались синяки на щеке и лбу, а также кровоподтеки на руке и колене. Сторожук запретили общаться с сыном.

В издании добавили, что женщина с ребенком приехала в США год назад, убегая от войны. 2 ноября украинку выпустили из СИЗО под залог в 5000 долларов.

Сторожук сообщила журналистам, что никогда раньше не оскорбляла своего ребенка.

Ранее сообщалось, что в Германии на четырех украинцев напали семеро россиян.

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