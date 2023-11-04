В Германии на четырех украинцев напали семеро россиян

У одного из украинцев нападавшие отобрали наручные часы и наушники.

В немецком городе Бремен группа из семи молодых россиян намеренно спровоцировала и напала на четырех граждан Украины. Инцидент произошел 31 октября, передает Bild.

Как сообщает источник, вечером четверо украинцев (всем по 19 лет) сидели на скамейке в парке возле главного железнодорожного вокзала и к ним подошли семеро россиян, которые искали возможность устроить драку. Они выкрикивая пророссийские лозунги (в частности «Свободу россии») и набросились на украинцев.

Впоследствии 16-летний россиянин вытащил пистолет и ударил одного из украинцев по голове. После избиения нападавшие отобрали у него наручные часы и наушники и скрылись.

В издании добавляют, что правоохранители арестовали 16-летнего россиянина и передали его законным опекунам.

Ранее сообщалось, что в Германии 10-летнего украинского школьника сбросили с моста за украинский язык.

Напомним, в Чехии приговорили к 21 году наемника, воевавшего против Украины.

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