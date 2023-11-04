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  1. У світі

У Німеччині на чотирьох українців напали семеро росіян

20:27, 4 листопада 2023
В одного з українців нападники відібрали наручний годинник та навушники.
У Німеччині на чотирьох українців напали семеро росіян
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У німецькому місті Бремен група із семи молодих росіян навмисно спровокувала та напала на чотирьох громадян України. Інцидент стався 31 жовтня, повідомляє Bild.

Як повідомляє джерело, ввечері четверо українців (усім по 19 років) сиділи на лавці у парку біля головного залізничного вокзалу і до них підійшли семеро росіян, які шукали нагоди влаштувати бійку. Вони вигукуючи проросійські гасла (зокрема «Свободу росії») і накинулися на українців.

Згодом 16-річний росіянин витяг пістолет та вдарив одного з українців по голові. Після побиття нападники відібрали у нього наручний годинник та навушники і втекли.

У виданні додають, що правоохоронці заарештували 16-річного росіянина та передали його законним опікунам.

Раніше ми писали, що в Німеччині 10-річного українського школяра скинули з мосту за українську мову.

Крім того, у Чехії засудили до 21 року найманця, який воював проти України.

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