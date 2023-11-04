Туреччина відкликає свого посла в Ізраїлі: відома причина

Туреччина відкликала свого посла в Ізраїлі Шакіра Озкана Торуна в Анкару для консультацій, передає прес-служба Міністерства закордонних справ Туреччини.
«З огляду на гуманітарну трагедію, що сталася в Секторі Газа через те, що ізраїльська сторона продовжує напади на цивільне населення, не погоджуючись із закликами до припинення вогню і не допускаючи безперебійного і безперервного надходження гуманітарної допомоги, було вирішено, що наш посол в Тель-Авіві Шакір Озкан Торун буде викликаний до Анкари для консультацій», - сказано у заяві.
Раніше ми писали, що Німеччина офіційно заборонила діяльність ХАМАС.
Додамо, Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю, незважаючи на погрозу вето Байдена.
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