Туреччина відкликає свого посла в Ізраїлі: відома причина

Туреччина заявила про відкликання свого посла в Ізраїлі через гуманітарну кризу в секторі Гази.

Фото: vlast.kz

Туреччина відкликала свого посла в Ізраїлі Шакіра Озкана Торуна в Анкару для консультацій, передає прес-служба Міністерства закордонних справ Туреччини.

«З огляду на гуманітарну трагедію, що сталася в Секторі Газа через те, що ізраїльська сторона продовжує напади на цивільне населення, не погоджуючись із закликами до припинення вогню і не допускаючи безперебійного і безперервного надходження гуманітарної допомоги, було вирішено, що наш посол в Тель-Авіві Шакір Озкан Торун буде викликаний до Анкари для консультацій», - сказано у заяві.

Раніше ми писали, що Німеччина офіційно заборонила діяльність ХАМАС.

Додамо, Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю, незважаючи на погрозу вето Байдена.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.