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Наступні кроки — прийняття законопроектів про лобізм і розширення повноважень САП, — Володимир Зеленський

19:11, 4 листопада 2023
Володимир Зеленський після зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн заявив, що Україна зробить те, що десятки років тому потрібно було зробити - ухвалить закон про лобізм.
Наступні кроки — прийняття законопроектів про лобізм і розширення повноважень САП, — Володимир Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні анонсував нові кроки для вступу країни в Європейський Союз, серед яких прийняття законопроектів про лобізм і розширення повноважень Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«Ми продовжуємо трансформацію нашої держави, для того, щоб бути готовими - реально - до повноправного вступу в Євросоюз, для того, щоб адаптувати всі наші інституції, всі наші стандарти до європейських правил», - заявив він.

Зеленський додав, що зараз вже зрозуміло, які наступні кроки будуть зроблені Україною.

«Сьогодні після зустрічі з Урсулою фон дер Ляйєн про частину з них я вже сказав: це і законопроект, який додає можливостей Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, і те, що десятки років тому потрібно було зробити, а саме законопроект про лобізм. Урегулюємо й інші необхідні питання», - заявив він.

Раніше ми писали, що Кабмін має до 20 березня 2024 року внести до Ради законопроект щодо лобізму та лобістської діяльності.

Крім того, Давид Арахамія анонсував закон про лобіювання, за яким організації повинні будуть подати дані про своїх донорів.

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