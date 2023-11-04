Следующие шаги — принятие законопроектов о лоббизме и расширении полномочий САП, — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский после встречи с Урсулой фон дер Ляен заявил, что Украина сделает то, что десятки лет назад нужно было сделать – примет закон о лоббизме.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении анонсировал новые шаги для вступления страны в Европейский Союз, среди которых принятие законопроектов о лоббизме и расширении полномочий Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«Мы продолжаем трансформацию нашего государства, для того, чтобы быть готовыми – реально – к полноправному вступлению в Евросоюз, для того, чтобы адаптировать все наши институции, все наши стандарты к европейским правилам», – заявил он.

Зеленский добавил, что сейчас уже ясно, какие следующие шаги будут сделаны Украиной.

«Сегодня после встречи с Урсулой фон дер Ляйен о части из них я уже сказал: это и законопроект, добавляет возможности Специализированной антикоррупционной прокуратуре, и то, что десятки лет назад нужно было сделать, а именно законопроект о лоббизме. Урегулируем и другие необходимые вопросы», – заявил он.

Ранее сообщалось, что Кабмин должен до 20 марта 2024 года внести в Раду законопроект о лоббизме и лоббистской деятельности.

Кроме того, Давид Арахамия анонсировал закон о лоббировании, согласно которому организации должны будут предоставить данные о своих донорах.

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