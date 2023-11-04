Следующие шаги — принятие законопроектов о лоббизме и расширении полномочий САП, — Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении анонсировал новые шаги для вступления страны в Европейский Союз, среди которых принятие законопроектов о лоббизме и расширении полномочий Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
«Мы продолжаем трансформацию нашего государства, для того, чтобы быть готовыми – реально – к полноправному вступлению в Евросоюз, для того, чтобы адаптировать все наши институции, все наши стандарты к европейским правилам», – заявил он.
Зеленский добавил, что сейчас уже ясно, какие следующие шаги будут сделаны Украиной.
«Сегодня после встречи с Урсулой фон дер Ляйен о части из них я уже сказал: это и законопроект, добавляет возможности Специализированной антикоррупционной прокуратуре, и то, что десятки лет назад нужно было сделать, а именно законопроект о лоббизме. Урегулируем и другие необходимые вопросы», – заявил он.
Ранее сообщалось, что Кабмин должен до 20 марта 2024 года внести в Раду законопроект о лоббизме и лоббистской деятельности.
Кроме того, Давид Арахамия анонсировал закон о лоббировании, согласно которому организации должны будут предоставить данные о своих донорах.
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