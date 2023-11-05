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В Киеве показали птиц, которые контролируют качество воды на очистных сооружениях: фото

13:39, 5 ноября 2023
Контролируют качество воды на очистных сооружениях лебеди, утки, цапли и другие птицы.
В Киеве показали птиц, которые контролируют качество воды на очистных сооружениях: фото
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В Киевводоканале заявили, что Бортницкая станция аэрации качественно очищает сточные воды.

Как отмечают в пресслужбе предприятия, это подтверждают не только результаты анализов, но и самые беспристрастные эксперты – дикие лебеди, поселившиеся на отводном канале БСА.

«Грационные и чистоплотные лебеди не живут в грязных водоемах, тем более при наличии выбора. Так что можем с уверенностью сказать, что очистка сточных вод на Бортницкой станции аэрации отвечает всем нормативам. Представители киевской фауны с этим соглашаются, ведь кроме лебедей здесь живут также утки, цапли и другие птицы», - сказано в сообщении.

Киевводоканал также опубликовал фото пернатых.

Фото: vodokanal.kiev.ua

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