В Киеве неизвестные выбросили на помойку кролика и черепаху, фото

Животных положили в пакет и выбросили на помойку.

В столице неизвестные выбросили на помойку декоративного кролика и красноуху черепаху. Об этом сообщили в Kyiv Animal Rescue Group.

Отмечается, что животных обнаружили в пакете в мусорном баке.

«Их уже осмотрел врач, животные полностью здоровы и готовы ехать в новые семьи. Туда, где их всегда сочтут Друзями, а не мусором, где будут заботиться и любить», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ковеле Волынской области женщина замучала до смерти свою собаку за то, что она укусила ее.

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