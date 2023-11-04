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  1. В Украине

В Киеве неизвестные выбросили на помойку кролика и черепаху, фото

18:15, 4 ноября 2023
Животных положили в пакет и выбросили на помойку.
В Киеве неизвестные выбросили на помойку кролика и черепаху, фото
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В столице неизвестные выбросили на помойку декоративного кролика и красноуху черепаху. Об этом сообщили в Kyiv Animal Rescue Group.

Отмечается, что животных обнаружили в пакете в мусорном баке.

«Их уже осмотрел врач, животные полностью здоровы и готовы ехать в новые семьи. Туда, где их всегда сочтут Друзями, а не мусором, где будут заботиться и любить», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ковеле Волынской области женщина замучала до смерти свою собаку за то, что она укусила ее.

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