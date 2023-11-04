У Києві невідомі викинули на смітник кролика та черепаху, фото

Тварин поклали у пакет та викинули на смітник.

У столиці невідомі викинули на смітник декоративного кролика та червоновуху черепаху. Про це повідомили у Kyiv Animal Rescue Group.

Зазначається, що тварин знайшли у пакеті в сміттєвому баці.

«Їх вже оглянув лікар, тваринки повністю здорові та готові їхати в нові сім'ї. Туди, де їх завжди вважатимуть Друзями, а не сміттям, де будуть піклуватись і любити», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Ковелі Волинської області жінка закатувала до смерті свого собаку за те, що та вкусила її.

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