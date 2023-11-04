Прив’язала за задні лапи до балкону: на Волині жінка до смерті закатувала собаку

У тварини були відмерлі задні лапи та були вибиті зуби.

У Ковелі Волинської області жінка закатувала до смерті свого собаку за те, що та вкусила її, передають «Волинські новини».

Інцидент трапився на провулку Гагаріна. Собаку, який був прив’язаний за задні лапи до балкону будинку на першому поверсі, помітила місцева жителька. Крім того, тіло пса теж було перев’язане. Німецька вівчарка була знерухомлена, а на голові виднілась кров.

Зазначається, що 29 жовтня на місце події викликали патрульну поліцію, яка провела бесіду з власницею тварини. Проте жінка собаку не звільнила і лише через кілька днів, після виклику вже слідчо-оперативної групи, тварину забрали небайдужі мешканці. Попри всі намагання врятувати собаку, 2 листопада вона померла.

«У тварини були відмерлі задні лапи, холодні та почорнілі, з вух йшла кров, були вибиті зуби. Третього листопада буде розтин. Але й так зрозуміло, що тварина піддавалась постійному катуванню. Численні шрами тому явне свідчення», – розповідають місцеві жителі.

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