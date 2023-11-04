Привязала за задние лапы к балкону: на Волыни женщина до смерти замучила собаку

У животного были отмершие задние лапы и выбиты зубы.

В Ковеле Волынской области женщина замучала до смерти свою собаку за то, что она укусила ее, передают «Волынские новости».

Инцидент произошел на переулке Гагарина. Собаку, которая была привязана за задние лапы к балкону дома на первом этаже, заметила местная жительница. Кроме того, тело собаки тоже было перевязано. Немецкая овчарка была обездвижена, а на голове виднелась кровь.

Отмечается, что 29 октября на место происшествия была вызвана патрульная полиция, которая провела беседу с владелицей животного. Однако женщина собаку не освободила и только через несколько дней, после вызова уже следственно-оперативной группы, животное забрали неравнодушные жители. Несмотря на все попытки спасти собаку не удалось, 2 ноября она умерла.

«У животного были отмершие задние лапы, холодные и почерневшие, из ушей шла кровь, были выбиты зубы. Третьего ноября будет вскрытие. Но и так понятно, что животное подвергалось постоянным пыткам. Многочисленные шрамы тому явное свидетельство», – рассказывают местные жители.

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