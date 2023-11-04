Спектакли онлайн и «е-афиша»: в Харькове введут новый формат работы театров

Планируется, что театры будут давать представления в интернете.

Харьковский облсовет намерен изменить формат работы в областных театрах, а спектакли планируют транслировать в видеоформате. 1 ноября уже состоялось совещание, на котором обсуждались этапы внедрения этого решения. Об этом говорится в сообщении облсовета.

Планируется, что театры будут давать представления в Интернете. Это позволит им сохранить трупы и репертуар, а зрителям – наслаждаться мастерством харьковских актеров онлайн. Зрители будут покупать билеты на театры в интернете, в Харькове создадут так называемую "е-афишу".

В облсовете назвали это "изменением формата предоставления культурно-массовых услуг населению". Ранее в этом году гостеатрам Харьковщины запретили проводить мероприятия из-за того, что у заведений нет обустроенных укрытий.

Заместитель председателя Харьковского областного совета Валерия Дзюба отметила, что проект по переводу театров в онлайн-формат обсуждается уже не в первый раз и решает ряд вопросов.

"Это позволит сохранить труппы и репертуар театров, обновить его, получать деньги, пользуясь "электронной покупкой" билетов на наши онлайн-спектакли, дать возможность зрителю в любых уголках мира наслаждаться мастерством харьковских актеров, доработкой харьковских культурных деятелей" - остаться важной составляющей культурного фронта Украины", - сказала она.

На встрече, где обсуждались нововведения, присутствовали представители областных театров - Харьковской областной филармонии, академического театра музыкальной комедии, государственного академического театра кукол им. В.А. Афанасьева, Государственного академического украинского драматического театра им. Т.Г. Шевченко, театр для детей и юношества, Харьковского академического драматического театра.

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