Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як будуть рахувати прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів, прокурорів, працівників НАБУ, НАЗК і ДБР

Прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів та прокурорів залишиться зменшеним, але спеціальні норми передбачили для НАБУ, НАЗК та ДБР, - проект Бюджету-2024 до другого читання.

Класифікація посад державної служби: роз’яснення НАДС з найбільших актуальних питань

Як визначити класифікаційний код посади, як заповнити відомості класифікації посад, в які строки слід завершити класифікацію посад.

Велика Палата ВС у справі за позовом Геннадія Труханова до ВРП вирішила, в якому складі КАС ВС має розглядати питання про повернення позовної заяви

ВП ВС зазначила, що інформація з Реєстру судових рішень свідчить про відсутність єдиної практики серед суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду як суду першої інстанції стосовно складу суду, який має вирішувати питання про повернення позовної заяви у зв`язку з неусуненням її недоліків.

Доопрацьований проект Бюджету на 2024 рік передбачає збільшення видатків на ВРП та ВККС та зменшення – на суди

У поданому 2 листопада проекті Бюджету-2024 вирішено зменшити видатки розвитку судів на 62,156 млн та збільшити видатки споживання Вищої ради правосуддя і ВККС.

ВККС затвердила нову форму декларації доброчесності судді після 5 годин дискусій

У новій формі декларації доброчесності судді з'явились нові твердження про мову, про рф та окуповані території, про дії щодо набуття громадянства іншої держави, про майно, яким особа користується.

  1. В Україні

Вистави онлайн та «е-афіша»: у Харкові запровадять новий формат роботи театрів

08:53, 4 листопада 2023
Планується, що театри даватимуть вистави в інтернеті.
Вистави онлайн та «е-афіша»: у Харкові запровадять новий формат роботи театрів
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Харківська облрада збирається змінити формат роботи в обласних театрах, а вистави планують транслювати у відеоформаті. 1 листопада вже відбулася нарада, на якій обговорювали етапи впровадження цього рішення. Про це йдеться у повідомленні облради. 

Планується, що театри даватимуть вистави в інтернеті. Це дасть їм змогу зберегти трупи та репертуар, а глядачам - насолоджуватися майстерністю харківських акторів онлайн. Глядачі купуватимуть квитки на театри в інтернеті, у Харкові створять так звану "е-афішу".

В облраді назвали це "зміною формату надання культурно-масових послуг населенню". Раніше цього року держтеатрам Харківщини заборонили проводити заходи через те, що заклади не мають облаштованих укриттів. 

Заступниця голови Харківської обласної ради Валерія Дзюба зазначила, що проєкт з переведення театрів в онлайн-формат обговорюється вже не вперше й вирішує низку питань. 

"Це дасть змогу зберегти трупи та репертуар театрів, оновити його, отримувати гроші, користуючись "електронною купівлею" квитків на наші онлайн-вистави, дати можливість глядачу у будь-яких куточках світу насолоджуватися майстерністю харківських акторів, доробком харківських культурних діячів, а також, - залишитись вагомою складовою культурного фронту України", - сказала вона. 

На зустрічі, де обговорювались нововведення, були присутні й представники обласних театрів - Харківської обласної філармонії, академічного театру музичної комедії, державного академічного театру ляльок ім. В.А. Афанасьєва, державного академічного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка, театру для дітей і юнацтва, Харківського академічного драматичного театру. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Антонюк
    Марина Антонюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду