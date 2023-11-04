Вистави онлайн та «е-афіша»: у Харкові запровадять новий формат роботи театрів

Планується, що театри даватимуть вистави в інтернеті.

Харківська облрада збирається змінити формат роботи в обласних театрах, а вистави планують транслювати у відеоформаті. 1 листопада вже відбулася нарада, на якій обговорювали етапи впровадження цього рішення. Про це йдеться у повідомленні облради.

Планується, що театри даватимуть вистави в інтернеті. Це дасть їм змогу зберегти трупи та репертуар, а глядачам - насолоджуватися майстерністю харківських акторів онлайн. Глядачі купуватимуть квитки на театри в інтернеті, у Харкові створять так звану "е-афішу".

В облраді назвали це "зміною формату надання культурно-масових послуг населенню". Раніше цього року держтеатрам Харківщини заборонили проводити заходи через те, що заклади не мають облаштованих укриттів.

Заступниця голови Харківської обласної ради Валерія Дзюба зазначила, що проєкт з переведення театрів в онлайн-формат обговорюється вже не вперше й вирішує низку питань.

"Це дасть змогу зберегти трупи та репертуар театрів, оновити його, отримувати гроші, користуючись "електронною купівлею" квитків на наші онлайн-вистави, дати можливість глядачу у будь-яких куточках світу насолоджуватися майстерністю харківських акторів, доробком харківських культурних діячів, а також, - залишитись вагомою складовою культурного фронту України", - сказала вона.

На зустрічі, де обговорювались нововведення, були присутні й представники обласних театрів - Харківської обласної філармонії, академічного театру музичної комедії, державного академічного театру ляльок ім. В.А. Афанасьєва, державного академічного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка, театру для дітей і юнацтва, Харківського академічного драматичного театру.

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