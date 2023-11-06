Виконавча влада відмовилась повернути санаторій «Шкло» судовій владі – ДСА

У суддівському врядуванні кажуть про грубе ігнорування інтересів судової влади.

Органи виконавчої влади відмовились виключити державне підприємство «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло» зі списку об’єктів для приватизації.

Про це на засіданні Ради суддів України 2 листопада 2023 року повідомив в. о. обов’язки голови Державної судової адміністрації Максим Пампура.

«Після відповідних звернень Вищої ради правосуддя та Ради суддів України прем’єр-міністр доручив Міністерству економіки, спільно з РСУ та ДСА, розглянути питання щодо санаторію «Шкло». ДСА підтримала позицію ВРП і РСУ стосовно змін до розпорядження Кабінету міністрів та виключення «Шкло» з відповідного переліку. Втім, Міністерство економіки повідомило, що питання вже опрацьовано. Фактично, Міністерство зазначило, що пропозиція ВРП, ДСА та РСУ не сприймається, а тому виключення «Шкло» з переліку є недоцільним», - розповів Максим Пампура членам Ради суддів.

Також, очільник ДСА додав, що Міністерство економіки чомусь повідомило про нібито проведення консультацій з ДСА та Фондом державного майна.

Втім, як запевнив Раду суддів Максим Пампура, ця інформація не відповідає дійсності.

«Ніяких нарад за участю ДСА не проводилось» - повідомив Максим Пампура.

Члени Ради суддів України у свою чергу зазначили, що дії Міністерства економіки щодо питання санаторію «Шкло» можна охарактеризувати як неповагу до суддівського врядування і судової влади в цілому.

Нагадаємо, що проблема із санаторієм «Шкло», який належить до сфери управління Державної судової адміністрації, виникла у жовтні 2022 року, коли Кабінет міністрів визначив, що санаторій «Шкло» передається до Фонду державного майна для подальшої приватизації.

Втім, у Раді суддів про зазначене рішення Уряду дізналися лише через деякий час.

Відтак, у ВРП та РСУ запідозрили, що мала місце змова між керівництвом ДСА та Фондом державного майна, оскільки обидва керівника Судової адміністрації (Олексій Сальніков та Максим Пампура) у минулі роки працювали саме в структурі ФДМУ.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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