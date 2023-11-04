Щомісяця заробляли майже мільйон гривень: у Києві викрили мережу підпільних ігрових залів

У столиці припинили незаконну діяльність мережі підпільних гральних закладів.

У Києві правоохоронці провели близько 20 обшуків в межах розслідування кримінального провадження за фактом організації незаконних закладів гральних автоматів.

Як повідомила Київська міська прокуратура, організатори нелегального бізнесу без дотримання умов ліцензування під виглядом терміналів державної лотереї створили мережу з 11 закладів гральних автоматів на лівому березі столиці. Проведення азартних ігор забезпечувало близько 30 осіб.

«За оперативними даними, щомісячний дохід від протиправної діяльності становив до 1 млн грн.

За результатами проведених обшуків правоохоронці вилучили понад 135 комп’ютерів з симуляторами гральних автоматів, інші речові докази та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Наразі 7 фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру за ст. 203-2 КК України (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей)», - сказано у повідомленні.

Слідство триває.

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