Ежемесячно зарабатывали почти миллион гривен: в Киеве разоблачили сеть подпольных игровых залов

В столице пресекли незаконную деятельность сети подпольных игорных заведений.

В Киеве правоохранители провели около 20 обысков в рамках расследования уголовного производства по факту организации незаконных заведений игровых автоматов.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, организаторы нелегального бизнеса без соблюдения условий лицензирования под видом терминалов государственной лотереи создали сеть из 11 заведений игровых автоматов на левом берегу столицы. Проведение азартных игр обеспечивало около 30 человек.

«По оперативным данным, ежемесячный доход от противоправной деятельности составил до 1 млн. грн.

По результатам проведенных обысков правоохранители изъяли более 135 компьютеров с симуляторами игровых автоматов, другие вещественные доказательства и денежные средства, полученные преступным путем.

В настоящее время 7 фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении по ст. 203-2 УК Украины (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей)», - говорится в сообщении.

Следствие продолжается.

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