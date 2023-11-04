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В представленном 2 ноября проекте Бюджета-2024 решено уменьшить расходы развития судов на 62,156 млн и увеличить расходы на потребление Высшего совета правосудия и ВККС.

ВККС утвердила новую форму декларации добропорядочности судьи после 5 часов дискуссий

В новой форме декларации добропорядочности судьи появились новые утверждения о языке, об рф и оккупированных территориях, о действиях по приобретению гражданства другого государства, об имуществе, которым лицо пользуется.

Высший совет правосудия заявил, что ему не хватает площади помещения, чтобы выполнять работу качественно и своевременно

Высший совет правосудия обратился по поводу отсутствия в проекте Бюджета на 2024 год необходимых расходов к председателю Комитета Верховной Рады и отметил, что ему нужно еще 2173,1 кв. м дополнительной площади для того, чтобы качественно работать.

В органах судейского управления пока не решили, нужно ли увольнять заместителей руководителей аппаратов судов

Вопрос увольнения заместителей руководителей аппаратов судов, вероятно, будет решен в последний момент.

Верховная Рада по предложению Владимира Зеленского аннулирует Консульскую конвенцию между Украиной и рф

Консульская конвенция, в частности, предусматривала предоставление правовой помощи в случае задержания, ареста или любого другого ограничения свободы граждан на территории аккредитующего государства.

  1. В Украине

Ежемесячно зарабатывали почти миллион гривен: в Киеве разоблачили сеть подпольных игровых залов

07:38, 4 ноября 2023
В столице пресекли незаконную деятельность сети подпольных игорных заведений.
Ежемесячно зарабатывали почти миллион гривен: в Киеве разоблачили сеть подпольных игровых залов
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В Киеве правоохранители провели около 20 обысков в рамках расследования уголовного производства по факту организации незаконных заведений игровых автоматов.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, организаторы нелегального бизнеса без соблюдения условий лицензирования под видом терминалов государственной лотереи создали сеть из 11 заведений игровых автоматов на левом берегу столицы. Проведение азартных игр обеспечивало около 30 человек.

«По оперативным данным, ежемесячный доход от противоправной деятельности составил до 1 млн. грн.

По результатам проведенных обысков правоохранители изъяли более 135 компьютеров с симуляторами игровых автоматов, другие вещественные доказательства и денежные средства, полученные преступным путем.

В настоящее время 7 фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении по ст. 203-2 УК Украины (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей)», - говорится в сообщении.

Следствие продолжается.

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